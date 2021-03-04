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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 16:45

الرئيس التركي يعلن اعداد دستور جديد للبلاد

الرئيس التركي يعلن اعداد دستور جديد للبلاد
وقال أردوغان، "سنعد دستورا جديدا شاملا وديمقراطيا يكون مرشدا لتركيا في مسيرتها خلال العقود القادمة"، مؤكدا أن حزبه "العدالة والتنمية"، "غيّر الوجه الديمقراطي والاقتصادي لتركيا عبر العديد من الإصلاحات التي يمكن وصفها بالثورات الصامتة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

​وكان الرئيس التركي، أعلن، مؤخرا، خطة عمل حقوق الإنسان التي تم إعدادها في إطار الإصلاح القضائي، مؤكدًا أن للخطة 9 غايات تتحقق من خلال مئات الأنشطة، مؤكدا أن الخطة المذكورة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة، وأن الهدف النهائي من "خطة عمل حقوق الإنسان" هو دستور مدني جديد للبلاد.

كما دعا أردوغان، الأسبوع الماضي، كل الأحزاب للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية. وقال أردوغان في كلمته خلال الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية: "أدعو الجميع للمشاركة في مناقشة الدستور الجديد لغاية نهاية هذا العام".
مصدر : وكالات
رقم : 919650
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