الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 آذار 2021 ساعة 16:49

الخزعلي يحذر من “تغول” التحالف الأميركي

الخزعلي يحذر من “تغول” التحالف الأميركي
وقال الخزعلي في تصريح لموقع "المعلومة"، لن نسكت على جرائم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بحق أبناء الحشد الشعبي”، مبينا أن “وجود التحالف الدولي في العراق بات يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم المجتمعي”.

وأضاف أنه لن يقبل بان يتغول التحالف الدولي بقيادة واشنطن على شعبنا وحشدنا”، مؤكدا أن “قرارنا موحد في الدفاع عن سيادة البلاد”.

وأعرب الخزعلي عن أسفه لـ”التزام الحكومة الصمت إزاء الاعتداءات الأمريكية التي تهدد السيادة العراقية”، مطالبا وزارة الخارجية بـ”التحرك الفوري بإرسال مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي لمطالبته بإخراج التحالف الدولي”.

وكان تحالف الفتح أكد، امس الأربعاء، دول الناتو تحاول وباعذار واهية إيجاد موطئ قدم لها في العراق لترسيخ وجودها لمد نفوذها إلى المنطقة من خلال بوابة العراق.

وكان مجلس النواب العراقي قد اصدر العام الماضي قرارا باخراج القوات الاجنبية من البلاد.
رقم : 919652
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
4 آذار 2021
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
4 آذار 2021
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
4 آذار 2021
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
3 آذار 2021
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
3 آذار 2021
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
3 آذار 2021
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
3 آذار 2021
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
3 آذار 2021
روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي
روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي
3 آذار 2021
المسيرات اليمنية تستهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها السعودي
المسيرات اليمنية تستهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها السعودي
3 آذار 2021
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة
2 آذار 2021
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
بايدن ينهي مسرحيته وابن سلمان يتنفس الصعداء
2 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة