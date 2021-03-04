ارامكو من جديد تحت مرمى الصواريخ اليمنية

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2، بالإضافة إلى قاعدة الملك خالد في خميس مشيط.



وأوضح العميد سريع عبر صفحته على موقع "تويتر"، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 شركة أرامكو في مدينة جدة فيما استهدف سلاح الجو المسير موقعاً هاماً داخل قاعدة خميس مشيط جنوب المملكة، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي رداً على تصعيد التحالف السعودي من اعتداءاته واستمراره بالحصار على اليمن.



هجوم يمني نوعي على شركة ارامكو في جدة غرب السعودية هو الثاني على المناطق الحيوية في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.



حركة انصار الله أكدت أن عملية الاستهداف للمناطق الحيوية في السعودية تأتي في سياق الرد على استمرار الحصار والعدوان السعودي علی الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الحصار السعودي منع وصول المشتقات النفطية لانتاج الطاقة الكهربائية واخراج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة بفعل النقص في الدواء والخدمات الطبية.



وقال القيادي في حركة انصار الله في اليمن ، ابراهيم العبيدي:"هذا الاستهداف ردا علی التصعيد الجوي للعدوان وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز ، هناك عنجهية كبيرة جدا لهذا العدو الذي هو عبارة عن اداة للامريكي والصهيوني في المنطقة. السعودية التي ما زالت تصعد فيما يتعلق بغاراتها الجوية علي بلدنا اليمني في مفاقمة الحصار على بلدنا اليمني".



الهجوم اليمني سبقه هجوم لسلاح الجو المسير على هدف مهم في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط.



المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع اكد ان سلاح الجو المسير قصف هدفاً مهماً بالعمق السعودي مشيرا الى ان العملية النوعية شاركت فيها القوات اليمنية وسلاح الجو المسير حيث تمكنا من إستهداف هدفٍ هام بقاعدة الملك خالد بخميس مشيط جنوبيّ المملكة ، وأوضح سريع ان الاستهدافَ تم بواسطة طائرة من طراز قاصف كي تو وحققَ اصابة دقيقة عالية ، وأكد العميد سريع استمرار العمليات اليمنية في عمق المملكة حتى وقف العدوان السعودي ورفع الحصار عن الشعب اليمني.



ومنذ يومين، أعلن سريع، أن سلاح الجو المسيّر استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع "قاصف 2k"، وكانت "الإصابة دقيقة"، موضحاً أن هذا الاستهداف يأتي "رداً على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز".



وشنت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على منطقة مجازة الشرقية الحدودية بين مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة وعسير السعودية، كما طال القصف الجوي للتحالف بـ7غارات مديرية صِرواح وبغارة ثامنة مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.



فيما تتواصل المعارك على أشدها بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى في منطقة البَلَق الشمالي المحيطة ببحيرة سد مأرب من الناحية الشمالية، كما تجري مواجهات عنيفة بين الطرفين في مديريتي رحبة وجبل مراد جنوب المحافظة على وقع مواجهات مماثلة بين الجانبين في صحراء العلم المترامية بين مديرية خَبْ والشعف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمالي محافظة مأرب شمال شرق اليمن.



وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني رصد 184 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحديدة خلال الساعات ال24 الماضية، طائرات التحالف السعودي الاستطلاعية شنت 14 غارة على مناطق الفازة والدريهمي وكيلو16 جنوب وشرق الحديدة، وقصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ406 قذائف مدفعية تزامنا مع تحليق 14 طائرة تجسسية.







