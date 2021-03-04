أردوغان يطالب برفع الحظر عن إيران

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن أردوغان قوله: إن رفع الحظر أحادي الجانب عن إيران سيسهم في ازدهار اقتصاد منطقتنا واستقراره.



ودعا أردوغان أيضا أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي إلى تطوير وتعزيز علاقاتهم مع "جمهورية شمال قبرص التركية ومساعدتها في التغلب على المظالم التي تتعرض لها".



وفي وقت سابق من اليوم اكد الرئيس الايراني حسن روحاني خلال قمة منظمة التعاون الاقتصاي"ايكو" ان اميركا مرغمة على رفع كافة اجراءات الحظر والعودة للاتفاق النووي لانها هي التي نقضت الاتفاق قائلا: طريق عودة اميركا للاتفاق النووي واضح واذا ما ارادت العودة فانه لاحاجة لاجراء اية مفاوضات.