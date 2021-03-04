الصحة الايرانية: تسجيل 8404 اصابات و 78 وفاة جديدة بكورونا

وقالت لاري في تصريحها الصحفي اليومي اليوم الخميس: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8404 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 665 الفا و 103 اشخاص من ضمنهم 3760 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.



واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 420 الفا و 958 شخصا فيما توفي 78 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 60 الفا و 431 شخصا.



واوضحت بانه تم لحد الان اجراء 11 مليونا و 92 الفا و 900 اختبار للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 11 مدينة جميعها في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران فيما بلغ عدد المدن البرتقالية 32 والصفراء 251 والزرقاء 154 .