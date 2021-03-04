أبرز التطورات على الساحة العراقية 4-3-2021

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة-الفريق الركن سعد حربية:"بمعلومات استخبارية دقيقة انطلقت هذا اليوم عملية كبرى بقاطع المقر المتقدم لعمليات كركوك وقيادة عمليات صلاح الدين بإشتراك كافة القوات الأمنية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والقوات الخاصة".



وأضاف قائد قوات شرق دجلة في الحشد الشعبي-ابو حسام السهلاني:"المناطق المهمة التي فيها وحسب المعلومات الاستخبارية هي وادي الشاي فيهعدة مضافاتمايقارب اربعين مضافة".



القطعات المشاركة اكدت عزمها على اكمال الواجب المناط لهم والقضاء على الارهاب الذي يهدد امن المواطنين والبلد واستمرارها في ملاحقة تلك الفلول في الوقت الذي اشاروا فيه الى تحقيق الاهداف المرسومة لهم في اليوم الاول.



وأكد آمر فوج المهمات الخاصة-قيادة محور الشمال للحشد الشعبي-عباس ابوطبيخ:"اتمنى من الله أن نجدهم.أن يصادفوننا في هذه المناطق ، هم اجبن من أن يواجهوا".



وقال آمر الفوج الثاني اللواء الثاني-قوات الرد السريع-الرائد عمر نزار:"وتم فعلا التقدم وفتح الكثسر من العبوات والسيطرة على الكثير من المضافات وآثار الزمر وعصابات داعش".



حضور القادة ميدانياً كان له الدور في رفع المعنويات القتاليه فقد تمكنت القطعات المتقدمة من قتل 9 تسعة من الارهابيين من بينهم احد كبار قادتهم وتدمير اكثر من ثلاثين مضافة وتفجير مايقارب العشرون عبوة ناسفة ناهيك عن المواد اللوجستية التي استولوا عليها.



وقد تمكنت قوة من اللواء 22 للحشد الشعبي في العراق، الخميس، (4 آذار 2021)، من تدمير عدد من المضافات لداعش في سلسلة جبال حمرين .



وقال معاون آمر اللواء شريف زاير سلمان، في بيان إن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الامينة انطلقت صباح اليوم بالصفحة الثانية ضمن عملية ثأر الشهداء جنوب غرب كركوك"، لافتا الى أن "قوات الحشد دمرت عددا من مضافات داعش في سلسلة جبال حمرين بمحاذاة نهر اللبن".



وأضاف سلمان أن "القوات تواصل تقدمها لتفتيش منطقة الصيادين ووادي اللبن وصولا الى سد العظيم"، مشيراً إلى أن "القوات تواصل تقدمها وفق الخطط الأمنية لتفتيش وتأمين قاطع عملياتها بشكل كامل".



وعثرت قوة من فوج المهمات الخاصة الأول بالحشد الشعبي في العراق، الخميس، على شبكة أنفاق تضم كتبا مهمة جنوب شرق كركوك.



وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “الأنفاق كانت تضم ممرات سرية لعصابات داعش وتحتوي خرائط وكتبا وموادّ لوجستية، حيث تم تفجيرها لمنع التنظيم الإفادة منها مستقبلا”.



وشرع الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الخميس، باليوم الثاني من عملية” ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “ داعش” في مناطق جنوب غرب كركوك.



كما عثرت قوة اللواء 16 للحشد الشعبي ، على ثلاث مضافات تحتوي مواد لوجستية وطبية لداعش وعبوتين ناسفتين قرب قرية الزركة شرق صلاح الدين.



حيث دمرت قوات اللواء بالتعاون مديرية مكافحة المتفجرات للحشد جميع المضافات بشكل آمن لكي لا تستخدم من قبل الإرهابيين مجددا ومعالجة العبوتين الناسفين.