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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 19:54

رئيسي: الغرب هو المتهم الرئيس في محكمة حقوق الانسان العالمية

رئيسي: الغرب هو المتهم الرئيس في محكمة حقوق الانسان العالمية
جاء ذلك في تصريحات حجة الاسلام رئيسي خلال اللقاء مع عوائل معاقي القصف الكيمياوي بمدينة سردشت التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد).

واضاف رئيس السلطة القضائية : ان الدول التي ساندت نظام صدام البعثي خلال هجماته الكيمياوية ضد اهالي سردشت، يجب ان تحاكم على تورطها في هذه الجريمة النكراء.

وتابع، "نحن اليوم نقف في موقع المدعي بشان قضايا حقوق الانسان، بينما يقف الغرب في قفص الاتهام لضلوعه في هذه الجرائم الوحشية بحق اهالي سردشت، وغيرها من المدن الايرانية بما في ذلك محافظة كردستان (غرب)".

ونوه الى ان سماحة قائد الثورة الاسلامي يولي اهمية خاصة الى اسر الشهداء، بما يلزم على المسؤولين ان يكرسوا طاقاتهم لدعم هؤلاء الاعزاء.
رقم : 919678
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