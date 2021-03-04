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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 20:01

نتنياهو يريد محاربة قرار الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال!

نتنياهو يريد محاربة قرار الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال!
وفي حديثه مع شبكة "فوكس نيوز"، قال نتنياهو: "سأحارب هذا القرار في كل مكان" حسب تعبيره.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قالت الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت في بيان أن "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام".

وأضافت: "في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت في معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف".

وتابعت قائلة: "سيتبع مكتبي النهج ذاته، عدم الانحياز، الذي اعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية".

وفي ديسمبر 2019 قالت بنسودا التي سيخلفها في المنصب البريطاني كريم خان في 16 يونيو إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة".
مصدر : وكالات
رقم : 919682
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