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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 20:02

دبيبة يسلم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة إلى رئاسة مجلس النواب

دبيبة يسلم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة إلى رئاسة مجلس النواب
وأكد المكتب في بيان له أنه سلم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت".

وأكد المكتب في بيان له أنه سلم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت"

وصوت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي في الخامس من فبراير الماضي على تكليف دبيبه بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم.

وقرر مجلس النواب، ومقره في طبرق، منتصف فبراير عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.
مصدر : وكالات
رقم : 919683
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