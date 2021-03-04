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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 20:42

الصحة اللبنانية: تسجيل 3369 اصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة

الصحة اللبنانية: تسجيل 3369 اصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة
واضافت الوزارة في تقريرها اليومي، "تسجيل 3369 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 386851 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 3369 حالة إصابة بين المقيمين و23 اصابة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 53 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 4919".

وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2157، من بينها 885 حالة في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 20824، منها 2413 فحصًا في ​المطار​".

وأعلنت أنه تم تلقيح 5484 شخصا أمس، ومجموع من تلقحوا ضد الفيروس بلغ 66719 شخصا.
مصدر : وكالات
رقم : 919689
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