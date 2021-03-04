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الخميس 4 آذار 2021 ساعة 20:44

كتائب سيد الشهداء تنفي الاتهام بقصف مطار أربيل

كتائب سيد الشهداء تنفي الاتهام بقصف مطار أربيل
وأضاف الولائي: نعم نحن من احرق الارض تحت اقدام الغزاة وطردناهم من العراق ولسنا ممن يتبرأ من عمل شريف قمنا به لكن ان نُتهم بشيء لم نقم به ويصور على انه خيانة وهو فخر فهذا ليس عمل الشرفاء"، مضيفا ان "‏قاعدة الاحتلال باربيل تصدى لها غيرنا وشرف نتمنى القيام به".

ويوم أمس، نفت الكتائب علاقتها بهجوم أربيل، وذكرت في بيان: "مُجدداً، يتخبط الاحتلال الامريكي ، ولا يتوازن، ويوزع الاتهامات بعد هزائمه المنكرة والمتكررة على يد العراقيين الاباة الرافضين وجوده على ارضهم العظيمة الشمّاء، فيتهمون هذه المرة كتائب سيد الشهداء بقصف قاعدة احتلالهم في أربيل، على ضوء اعترافات شخص لا ينتمي لنا من قريب ولا من بعيد".

وأضافت، أن "كتائب سيد الشهداء في الوقت الذي تتشرف بكل صولات وأعمال المقاومين لطرد الاحتلال ولأخذ ثأر الشهداء، فانها تنفي قيامها بقصف قاعدة الامريكان في اربيل، وتطالب حكومة اربيل وسياسيها ان لا ينجرفوا وراء تخبطات واتهامات الاحتلال الامريكي غير المتوازن".

وتابعت "نهيب بالحكومة العراقية الحفاظ على افراد تشكيلاتها، ولاسيما الذين قدموا الدماء من أجل تحرير التراب العراقي، ووجوب التصدي لحملات الاعتقال العشوائي، فإن حكومة كردستان تمارس الضغط والاعتقال على مختلف الشباب الذين تشك بانتمائهم للحشد الشعبي، حيث مورست هذه الاعتقالات لانتزاع المعلومات والاعترافات الكاذبة لغرض اقناع الرأي المحلي والخارجي بقدرتها على النجاح في الحفاظ على الامن في كردستان".
مصدر : وكالات
رقم : 919690
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