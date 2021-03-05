الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 00:56

زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي

زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
وأوضح الخزعلي في مقابلة تلفزيونية إن "السفارة الأمريكية تستحق الضرب والاستهداف لكن لا قناعة لدينا الآن لضربها، وأكثر ضربات السفارة كانت تتزامن مع زيارات قائد فيلق القدس للعراق".

وبين إنه "منفذو قصف السفارة الأمريكية يهدفون لاستهداف المدنيين لإيكال التهم للمقاومة العراقية"، مطالباً رئيس الوزراء العراقي بأن يعمل على تسليح المنظومة العسكرية الجوية لمواجهة الاحتلال التركي الذي يتواجد في شمال العراق.

وأضاف "على الحكومة شراء منظومة جوية من أي دولة حتى لو كانت أمريكا للحفاظ على السيادة"، مبيداً استعداد شخصياً لحمل السلاح لمواجهة الاحتلال التركي من العراق.

وتابع الأمين العام لجماعة عصائب أهل الحق إنه "لا يوجد أي سند قانوني يجيز وجود قوات اجنبية على الأرض العراقية، وإن استهداف القواعد العسكرية الأميركية هو عمل مشروع غير قابل للنقاش".

وفيما يتعلق بقصف مطار اربيل عاصمة اقليم كردستان شمال العراق اواخر فبراير/شباط الماضي، إن "التحقيق في قصف مطار أربيل مازال مستمرا وأميركا قصفت الحشد بحجة مسؤوليتهم عن القصف، وإنه فصيل مقاوم هو من يقف وراء قصف أربيل وليس الحشد الشعبي".

ولفت الشيخ قيس الخزعلي إلى أنه "لم تثبت التحقيقات ان الكتائب هي من استهدفت مطار اربيل"، مبيناً إن "هناك مخطط منذ زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لتذويب واختصار الحشد الشعبي".

وقال "الحشد الشعبي أصبح قضية العراق الأولى وهدف تذويبه مازال قائماً".
مصدر : وكالات
رقم : 919729
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
5 آذار 2021
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
5 آذار 2021
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
4 آذار 2021
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
4 آذار 2021
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
4 آذار 2021
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
4 آذار 2021
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
3 آذار 2021
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
3 آذار 2021
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
3 آذار 2021
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
3 آذار 2021
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
3 آذار 2021
روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي
روحاني لماكرون: لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي
3 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
في عهد بايدن.. هل ينتهي دور الإمارات في الصراعات الخارجيّة؟
النابلسي لإسلام تايمز: فكرة الحياد هدفها تحجيم وتقليص دور المقاومة