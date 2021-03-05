زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي

وأوضح الخزعلي في مقابلة تلفزيونية إن "السفارة الأمريكية تستحق الضرب والاستهداف لكن لا قناعة لدينا الآن لضربها، وأكثر ضربات السفارة كانت تتزامن مع زيارات قائد فيلق القدس للعراق".



وبين إنه "منفذو قصف السفارة الأمريكية يهدفون لاستهداف المدنيين لإيكال التهم للمقاومة العراقية"، مطالباً رئيس الوزراء العراقي بأن يعمل على تسليح المنظومة العسكرية الجوية لمواجهة الاحتلال التركي الذي يتواجد في شمال العراق.



وأضاف "على الحكومة شراء منظومة جوية من أي دولة حتى لو كانت أمريكا للحفاظ على السيادة"، مبيداً استعداد شخصياً لحمل السلاح لمواجهة الاحتلال التركي من العراق.



وتابع الأمين العام لجماعة عصائب أهل الحق إنه "لا يوجد أي سند قانوني يجيز وجود قوات اجنبية على الأرض العراقية، وإن استهداف القواعد العسكرية الأميركية هو عمل مشروع غير قابل للنقاش".



وفيما يتعلق بقصف مطار اربيل عاصمة اقليم كردستان شمال العراق اواخر فبراير/شباط الماضي، إن "التحقيق في قصف مطار أربيل مازال مستمرا وأميركا قصفت الحشد بحجة مسؤوليتهم عن القصف، وإنه فصيل مقاوم هو من يقف وراء قصف أربيل وليس الحشد الشعبي".



ولفت الشيخ قيس الخزعلي إلى أنه "لم تثبت التحقيقات ان الكتائب هي من استهدفت مطار اربيل"، مبيناً إن "هناك مخطط منذ زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لتذويب واختصار الحشد الشعبي".



وقال "الحشد الشعبي أصبح قضية العراق الأولى وهدف تذويبه مازال قائماً".