فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة

العراق (إسلام تايمز) - تعهدت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية في بيان لها، بمواصلة العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الأمريكي وقواعده المنتشرة في العراق، مؤكدة أن المقاومة خيار شعبي داخل العراق.