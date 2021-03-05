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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 02:08

ظريف: إيران لن تعود للمفاوضات على الاتفاق النووي

ظريف: إيران لن تعود للمفاوضات على الاتفاق النووي
وقال ظريف في تغريدة على "تويتر" إن طهران "لن تتفاوض مجددا بشأن الاتفاق"، جاء ذلك رداً على المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.

وأضاف ظريف: إذا لم يكن عام 2021 هو عام 2015  فلن يكون عام 1945 أيضًا لذلك دعونا نغير ميثاق الأمم المتحدة ونلغي حق النقض الفيتو .. دعونا نتوقف عن اطلاق المواقف وهو ما فعلناه في 2003-2012 دون جدوى ونبدأ في تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة التي وقعنا عليها بالفعل .. لا يمكن إعادة التفاوض على خطة العمل المشتركة".

وطالب الدول الموقعة على الاتفاق النووي وعلى رأسها الولايات المتحدة بـ"التوقف عن (تغيير) المواقف والالتزام بخطة العمل المشتركة الموقع عليها بالفعل من جميع الأطراف".

في المقابل، أبدت الولايات المتحدة، الخميس، "دعمها" لقرار الأوروبيين سحب مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إنها تأمل أن توافق طهران الآن على "التحاور".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين، "نأمل بشدة أن يوافق الإيرانيون على الحوار من أجل تحقيق تقدم ملموس وموثوق".

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لن تقبل بأي تغيير على الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات من أجل حل القضايا بالطرق الدبلوماسية.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020 أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وفي أيار/ مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
مصدر : وكالات
رقم : 919735
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