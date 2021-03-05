وزير الطرق الايراني: اجراءات الحظر لاتمنع تقدمنا الاقتصادي

وقال اسلامي في تصريحه للصحفيين يوم امس الخميس خلال مراسم تدشين 20 مشروعا بحريا في مجمع ميناء "الشهيد رجائي" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران: ليعلم الاعداء بان اجراءات الحظر والتهديدات لا يمكنها وقف نمو ايران وتقدمها الاقتصادي.



واضاف: ان تدشين هذا الحجم من المشاريع من قبل رئيس الجمهورية في هذا العام الذي كان عام اجراءات الحظر المعادية اللئيمة، مؤشر الى الحركة الابداعية في مختلف القطاعات الانتاجية.



يذكر ان المشاريع العشرين التي تم تدشينها بلغت كلفتها 3 تريليونات و 356 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) من ضمنها 13 مستودعا لتخزين المشتقات النفطية.