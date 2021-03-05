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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 08:56

وزير النفط الايراني يؤكد استقرار السوق النفطية

وزير النفط الايراني يؤكد استقرار السوق النفطية
وقال زنكنة في تصريحه في ختام الاجتماع الـ 14 لاوبك بلس يوم امس الخميس: كان الاجتماع جيدا ولم يكن مطولا کاجتماعات منظمة اوبك.

واضاف: ان القرار الاساس الذي اتخذ هو اضافة 150 الف برميل لانتاج روسيا وكازاخستان وان يقوم سائر المنتجين بتثبيت انتاجهم.

وقال زنكنة: سيتم في الاول من ابريل عقد الاجتماع القادم لاوبك بلس لدراسة السوق النفطية.

واكد بان السعودية ستواصل طوعيا خفض انتاجها بمقدار مليون برميل یومیا بمعزل عن اتفاق اوبك بلس.

من جانبه قال مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية امير حسين زماني نيا في تصريح له عقب الاجتماع: انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اضافة 150 الف برميل (يوميا) في شهر ابريل بدلا عن 500 الف برميل وسيتم عقد اجتماع اخر في نهاية ابريل لاتخاذ القرار حول مايو.

واضاف: ان النقطة المهمة هي ان السعودية التي خفضت مليون برميل (يوميا) من حصتها طوعيا خلال شهري فبراير ومارس ستستمر في ذلك خلال شهر ابريل ايضا.
مصدر : وكالات
رقم : 919750
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