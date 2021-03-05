الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 09:09

الفتح يصدر بيانا بشأن زيارة بابا الفاتيكان للعراق

الفتح يصدر بيانا بشأن زيارة بابا الفاتيكان للعراق
وقال التحالف في بيان أمس الخميس، "نتطلع لزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق بلد الأنبياء والرسالات، هي صورة حية للقاء المسيحية مع الإسلام في أرض السلام، ومحطة كبيرة لاستعادة وهج اللقاء الكوني على أرض العراق، وحلقة الوصل بين الإنسان وأخيه الإنسان، وحوار الأديان في ظل هذه المسيرة الروحية المرحب بها لبابا الفاتيكان، وهو يزور أور ووهج التراث المسيحي وشعبه في العراق".

واعتبر التحالف أن "هذه الزيارة التاريخية ستكون فرصة وطنية سانحة لتأصيل وحدة النوع الإنساني الذي اجتهد الأنبياء والمفكرون والمصلحون والفدائيون في الديانات الإسلامية والمسيحية من أجل بنائه وترشيده وهديه، مثلما ستكون محطة إنسانية مفتوحة على الخير والاستقرار والإلفة والسلام بعد ويلات الحروب وجرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت المسيحيين في فضاء عيشهم المشترك مثلما استهدفت المسلمين على اختلاف تياراتهم الاجتماعية ومشاربهم الإنسانية".

ولفت الى أن "بابا الفاتيكان شخصية روحية نقدر مكانتها ونبجل دورها ونعرف إمكانياتها في بناء التسويات الاجتماعية الكبرى على قاعدة بناء واقع إنساني خالٍ من الحروب ولغة الدم وسيجد في العراق مهد الحضارات والرسالات والأنبياء والصالحين كل المحبة والتقدير"، مؤكداً أنه "في فقهاء الإسلام الذين سيلتقي بهم خلال زيارته ل‍بغداد هذا الفهم الرسالي والسماوي العالي لمعنى المشتركات العقائدية بيننا وبين العالم المسيحي مثلما سيجد في المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني الذي سيلتقيه في النجف الأشرف النافذة الروحية والشخصية الإسلامية الرصينة والتعبير الرباني الأول الذي تتجسد في شخصيته سماحة الإسلام ورؤيته للإنسان والحياة".
مصدر : وكالات
رقم : 919755
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
5 آذار 2021
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
5 آذار 2021
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
5 آذار 2021
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
5 آذار 2021
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
4 آذار 2021
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
4 آذار 2021
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
4 آذار 2021
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
4 آذار 2021
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
3 آذار 2021
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
3 آذار 2021
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
3 آذار 2021
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
3 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟