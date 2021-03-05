الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 11:17

حماس: إصرار الاحتلال على بناء مصعد بالمسجد الإبراهيمي تعد صارخ

حماس: إصرار الاحتلال على بناء مصعد بالمسجد الإبراهيمي تعد صارخ
جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، نشرها على حسابه في "تويتر" تعقيبا على رد محكمة في مدينة القدس المحتلة، أمس الخميس، طعنا فلسطينيا بقرار الاحتلال السماح ببناء مصعد في المسجد.

وقال القانوع: "مصادقة ما يسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية على بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي تعدٍ صارخ على المقدسات الإسلامية ويهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي وتغيير معالمه التاريخية".

وأضاف: "هذه السياسية الصهيونية العنصرية تجاه المقدسات والأرض الفلسطينية لن تمنح قطعان المستوطنين أي شرعية على أرضنا".

وقال المحامي الفلسطيني توفيق جحشن للأناضول: إن المحكمة المركزية بالقدس عقدت الأربعاء، جلسة للنظر باعتراض على مصادقة مجلس التنظيم الأعلى (إسرائيلي) على رخصة بناء مصعد في المسجد الإبراهيمي".

وأضاف جحشن الذي قدم الطعن نيابة عن مديرية أوقاف المسجد الإبراهيمي وبلدية مدينة الخليل ولجنة إعمار الخليل (رسمية)، أن "قرار المحكمة صدر خلال 24 ساعة بعد التقدم بالطعن، رغم أنه يستغرق عادة عدة أيام أو حتى شهور".

ورأى أن السرعة في إصدار الحكم "دليل على أن صاحب القرار هو المستوى السياسي الإسرائيلي".

وفي 3 مايو/ أيار الماضي صدّق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، السابق نفتالي بينيت، على وضع اليد على مناطق ملاصقة للمسجد لإنشاء المصعد الذي أقره مجلس التنظيم الأعلى، أحد أذرع ما تسمى الإدارة المدنية "الإسرائيلية" بالضفة المحتلة.

ويعد قرار الاحتلال إنشاء مصعد في المسجد الإبراهيمي انتهاكا للقرارات الأممية، لأنه يغير معالم وهوية المسجد التاريخية باعتباره موروثا يجب حمايته.

وفي يوليو/تموز 2017، قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "يونسـكو" إدراج الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل المحتلة على لائحة التراث العالمي.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، وذلك إثر قيام مستوطن باقتراف مجزرة بشعة راح ضحيتها 29 فلسطينيا في صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
مصدر : وكالات
رقم : 919776
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
5 آذار 2021
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
5 آذار 2021
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
5 آذار 2021
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
5 آذار 2021
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
4 آذار 2021
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
4 آذار 2021
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
4 آذار 2021
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
القوات اليمنية تستهدف أرامكو السعودية بصاروخ مجنح
4 آذار 2021
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
مشاهد تنشر للمرة الأولى لقصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري
3 آذار 2021
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
استهداف رتلين أمريكيين في جنوب العراق
3 آذار 2021
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟
3 آذار 2021
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
وفاة متقاعد في قاعدة عين الأسد جراء القصف الصاروخي
3 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟