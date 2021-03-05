ايران والاتحاد الاوراسي يبحثان حول توطيد العلاقات

وقال مهاجر: إن حجم التجارة بين ايران والاتحاد الاوراسي شهد نمواً خلال العام الاخير كما ان الجانبين سيبحثان قريبا حول تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بينهما.



واضاف: بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا نحو 350 مليون دولار والذي شمل المحاصيل الزراعية بنسبة 90 بالمئة.



وعدّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك ميزات تجارية كثيرة مع البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوراسي.



ونوه الى ان نمو التبادل التجاري الايراني والاتحاد الاوراسي رهن بتنفيذ اتفاقية الرسوم التفضيلية والتي تم تنفيذها منذ العام الماضي.



وتابع: شهدت العلاقات التجارية بين ايران وبلدان الاتحاد الاوراسي نموا رغم تفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي وهو مايؤكد ان ايران تتحرك باتجاه تنفيذ اتفاقية الرسوم التفضيلية والتجارة الحرة مع العديد من بلدان العالم ومنها الاتحاد الاوراسي.



ولفت الى ان قمة الاتحاد الاوراسي صادقت على قرار اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، موضحاً: ان المفاوضات النهائية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ستبدأ قريبا والتي ستثمر عن تنمية التبادل التجاري بين الجانبين.