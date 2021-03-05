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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 12:26

البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية

البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية
مجلس النواب العراقي يصوت على ثمانية عشر مادة من أصل اربعة وعشرين مادة من مشروع قانون المحكمة الإتحادية إذ تنص مواد المشروع على أن المحكمة تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوا ولايجوز لأعضاء المحكمة الجمع بينها مع منصب اخر.

وقال عضو مجلس النواب العراقي، النائب يونادم كنا: "القانون هو قانونين، لدينا مسودتين للتصويت احداها هي القانون بأكمله والثانية هي فقط تعديل المادة الثالثة من الامر الديواني التنفيذي التي تخص تحقيق النصاب في المحكمة الاتحادية والدستور يفرض علينا ان يكون هناك اكثرية الثلثين اثناء التصويت".

جلسة التصويت تمت بحضور مئتين واربعين نائبا لما لقانون المحكمة الاتحادية من أهمية تكمن في كونه أحد الشروط الواجبة قبل إجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل من حيث أن من مهام المحكمة الإتحادية هو المصادقة على نتائج الانتخابات

من جهته قال عضو مجلس النواب العراقي، النائب حسن الكعبي: "اليوم بدأنا خطوات جيدة وكان الحضور لا بأس به هو ثلثي اعضاء البرلمان وان شاء الله سنستمر في التصويت على ما بقي من نقاط في سبيل اتمامه، لانه لابد ان يتم اكمال قانون المحكمة الاتحادية لانه شيء مرتبط بشيء، اذا اجريت الانتخابات المبكرة فيجب ان يتم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية".

وتعد المحكمة الإتحادية العليا، الهيئة القضائية في العراق وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي ومن إختصاصاتها الرقابة على الدستور وتفسير نصوصه والتصديق على نتائج الإنتخابات النهائية والفصل في المنازعات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والطعن في قرارات البرلمان.
مصدر : وكالات
رقم : 919788
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