بارزاني: حريصون على استقبال البابا في أربيل

وفي تغريدة له قال بارزاني : "آمل أن تعزز الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق التعايش السلمي والوئام بين الأديان والأعراق المختلفة في البلاد وأن تؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع. أنا وشعب كردستان حريصون على استقبال قداسته في أربيل".