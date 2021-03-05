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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 14:49

بارزاني: حريصون على استقبال البابا في أربيل

بارزاني: حريصون على استقبال البابا في أربيل
وفي تغريدة له قال بارزاني : "آمل أن تعزز الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق التعايش السلمي والوئام بين الأديان والأعراق المختلفة في البلاد وأن تؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع. أنا وشعب كردستان حريصون على استقبال قداسته في أربيل".
مصدر : وكالات
رقم : 919806
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