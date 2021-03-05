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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 14:52

حرس الثورة الاسلامية يحبط محاولة خطف طائرة ركاب

حرس الثورة الاسلامية يحبط محاولة خطف طائرة ركاب
وقال حرس الثورة الاسلامية انه احبط محاولة خطف طائرة ركاب كانت في رحلة من مدينة اهواز الى مدينة مشهد ليلة امس.

وقال الحرس في بيان له ان الطائرة كانت من طراز "فوكر 100" وهي تابعة لشركة الخطوط الوطنية الايرانية.

واضاف الحرس في بيانه ان الطائرة برقم الرحلة "334 " كانت تحلق من مطار في مدينة اهواز جنوب غرب ايران متجهة الى مدينة مشهد المقدسة شمال شرق ايران وحلقت في الاجواء في تمام الساعة -20 10 بعد تأخير في حالة الطيران.

واضاف حرس الثورة الاسلامية انه ومن خلال يقظة وحدة أمن الطيران التابعة لحرس الثورة تم احباط عملية الاختطاف وهبوط الطائرة اضطراريا في مطار أصفهان واعتقال الخاطفين.

وبحسب معلومات اولية ، فإن منفذ العملية كان يعتزم الهبوط بالطائرة بعد اختطافها في مطار إحدى بلدان الخليج الفارسي،

وحول وضع الركاب قال حرس الثورة الاسلامية انه قال انهم بصحة جيدة وانه قام بنقلهم الى وجهتهم برحلة بديلة.

واضح حرس الثورة الاسلامية ان التحقيق مستمرا حول ابعاد المؤامرة.
رقم : 919807
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