هزة أرضية تضرب مدينة حمص السورية

وأضافت الوكالة بأن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل بوزارة النفط" تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات وعمق 15 كم عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 64 كم جنوب شرق مدينة حمص".