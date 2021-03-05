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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 14:55
هزة أرضية تضرب مدينة حمص السورية
وأضافت الوكالة بأن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل بوزارة النفط" تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات وعمق 15 كم عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 64 كم جنوب شرق مدينة حمص".
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
919809
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