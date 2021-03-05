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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 19:08
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة...

روسيا ترصد 26 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا

روسيا ترصد 26 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي: “إن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 26 خرقا”.

وتابعت: “تم رصد 13 خرقا في محافظة إدلب و5 في اللاذقية و6 في محافظة حماة واثنين في حلب، في حين رصد الجانب التركي 11 خرقا”.

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ عملين إنسانيّين، حيث تم توزيع سلل غذائية إلى عدة قرى في سوريا، فقد تم إيصال 375 سلة غذائية بلغ وزنها 2.865 طن إلى قرية طرفاوي في محافظة حلب. وإيصال 440 سلة غذائية بلغ وزنها 3.3616 طن إلى أهالي قرية حمو في محافظة الحسكة. وإيصال 375 سلة غذائية تزن 2.865 طن إلى قرية معراة بمحافظة دير الزور.
مصدر : وكالات
رقم : 919844
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