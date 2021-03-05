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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 19:18

أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي للسوريين العائدين لوطنهم

أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي للسوريين العائدين لوطنهم
وجاء في البيان “تم خلال المباحثات بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ، وقال الرئيس أردوغان إنه يولي أهمية كبيرة لمواصلة الاتصالات المنتظمة مع ميركل، مؤكدا أن تركيا هي في الواقع الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدة لملايين السوريين، مشيرا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي والفني للسوريين الذين يعودون إلى وطنهم”.

وشدد أردوغان خلال حديثه مع المستشارة الألمانية إلى أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تستمر بشكل فعال. كما شدد على أن الأولوية في  ليبيا لتولى الحكومة الجديدة السلطة في أقرب وقت ممكن بتصويت على الثقة
مصدر : وكالات
رقم : 919849
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