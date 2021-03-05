صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية

وظهر الشخص في الصورة وهو يرتدي حزاماً ناسفاً وجرى اعتقاله الليلة الماضية بعد إجبار طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الإيرانية على الهبوط اضطرارياً في مطار مدينة أصفهان وسط البلاد.وكانت على متن الطائرة نحو 63 مسافراً مع 9 من أفراد طاقمها، بحسب ما أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، مشيداً بجهود قوات الحرس الثوري لحماية المطارات على تحديد الشخص وحماية الركاب.وذكرت الوحدة الأمنية لحماية الطيران في إيران التابعة للحرس الثوري في بيان لها، إن "منفذ ومخطط عملية الاختطاف كان بصدد أخذ الطائرة إلى إحدى الدول الخليجية".