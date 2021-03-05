قوى العدوان ترتكب 131 خرقا في الحديدة اليمنية خلال 24 ساعة

وأوضح المصدر أن من بين الخروق محاولة تسلل في كيلو16 واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وقرب شارع الخمسين.



وأشار إلى أن الخروق تضمنت 4 غارات لطيران تجسسي على الفازة وحيس وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة وحيس والتحيتا والجبلية، بالإضافة إلى 21 خرقًا بقصف مدفعي و93 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.



وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.