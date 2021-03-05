خطيب الاقصى: نريد حاكما صالحاً عادلاً ليس متنازلاً متباكياً على المسجد الأقصى

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية فقد أكد الشيخ سليم أنه لا عزة للمسلمين إلا بحاكم مسلم صالح.. داعياً للثبات على الدين والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه.



وشدد على أن المسجد الأقصى قضية مركزية للمسلمين، وأن الله جعلهم حراسا للدين وأمناء عليه.. منبهاً إلى أن "ما نعيشه من ضعف وهوان سيزول وسيفرح المؤمنون بنصر الله".



وأدى أكثر من 25 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم مضايقات سلطات الاحتلال الصهيوني.



وذكرت مصادر مقدسية أن آلاف المواطنين وصلوا الى الأقصى من القدس والداخل المحتل الى جانب عدد من أهالي الضفة الذين تمكنوا من تخطي حواجز الاحتلال الصهيوني.



وشهدت المدينة المقدسة منذ ساعات الصباح إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني التي نصبت حواجز عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة.. كما منعت حملة هوية الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى واحتجزت عددا منهم.

