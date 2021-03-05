الفلسطينيون في أم الفحم يحتجون على تصاعد العنف

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وبتواطؤ الشرطة الصهيونية مع مقترفي العنف والجرائم بالمجتمع العربي.



وتوجه المتظاهرون بعد صلاة الجمعة سيرا على الأقدام إلى شارع 65 الرئيسي في مدخل أم الفحم.



وحسب وسائل الاعلام الفلسطينية، فإنه بالتزامن مع المظاهرة أغلقت الشرطة الصهيونية، يوم الجمعة، الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم، من مفرق اللجون مجيدو شمالا إلى مفرق "ميعامي" جنوبا، وذلك للحيلولة دون وصول الجماهير من جميع أنحاء المناطق الفلسطينية إلى المظاهرة بعد أداء صلاة الجمعة.