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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 22:48

السعودية تسجل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ شهر

السعودية تسجل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ شهر
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 384 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 375 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 5 فبراير/ شباط، عندما تم تسجيل 386 إصابة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا مرض (كوفيد-19) الذي يسببه "كورونا"، في المملكة، من بداية الجائحة إلى 379 ألفا و92 إصابة مؤكدة.

كما سجلت السعودية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 حالات وفاة جديدة، ليرتقع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 6519 حالة وفاة.

والخميس، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية "محمد العبدالعالي"، إن عدد الجرعات التي تم تقديمها في المملكة، منذ بدء حملة التطعيم تجاوز المليون جرعة.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن المملكة تمكنت من تقديم مليون و100 ألف جرعة من اللقاح عبر 405 مواقع للتطعيم، منذ انطلاق الحملة في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

وتواصل المملكة تشديد الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الوباء بالتزامن مع حملة التطعيم المستمرة دون توقف.
مصدر : وكالات
رقم : 919889
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