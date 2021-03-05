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الجمعة 5 آذار 2021 ساعة 22:49

تركيا ترد على البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية

تركيا ترد على البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية
وسبق أن اتهم اجتماع الجامعة العربية تركيا، بالتدخل في شؤون الدول الأعضاء فيها، في المقابل، شددت أنقرة على أن اتهامات الجامعة لها "مرفوضة جملة، ولا تستند إلى أي دليل".

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان؛ إن "أعضاء جامعة الدول العربية يدركون جيدا أن بعض دول الجامعة العربية تصر على اتهاماتها المستهلكة ضد تركيا للتستر على أنشطتها التخريبية".

وأفادت بأنه من الواضح أن القرارات اتُخذت دون إجراء مشاورات شفافة بين الدول الأعضاء وتم قبولها بالجامعة نتيجة ضغوط بعض الأوساط، إلا أن هناك بعض الدول الأعضاء أبدت اعتراضها عليها.

وأضافت "أن موقف تركيا المبدئي والحاسم معروف دوليا، وأنها من الدول التي تبذل أكبر جهد للحفاظ على السلام والاستقرار" حسب تعبيرها.

وشددت الخارجية التركية، على أن "الحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها من أهم أولويات تركيا في المنطقة".

وختم البيان بدعوة جامعة الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لسلام ورفاهية الشعوب العربية، والمساهمة البناءة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، بدلا من "استهداف تركيا" بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
رقم : 919891
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