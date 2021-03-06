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السبت 6 آذار 2021 ساعة 10:56

روسیا تدعو لعقد اجتماع حول عودة امریکا إلى الاتفاق النووي

روسیا تدعو لعقد اجتماع حول عودة امریکا إلى الاتفاق النووي
وقال "ميخائيل أوليانوف" في مقابلة مع قناة 24 التلفزيونية الروسية امس الجمعة: "ندعو إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لعودة امریکا إلى الاتفاق النووي و وعودة طهران لتنفيذ التزاماتها في اطار هذا الاتفاق .. من الواضح أنه يجب بدء المباحثات بأسرع وقت ممكن. لقد شهدنا ما جرى خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب البدء بالعمل".

وأضاف أوليانوف: "ربما يجب عقد لقاء غير رسمي للدول الأعضاء في الاتفاق النووي وامریکا من أجل بدء المحادثات ومن حيث المبدأ وهذا أمر محتمل، ولكن من الضروري توضيح بعض التفاصيل، لأن الموضوع حساس جدا خاصة لإيران".

وأعرب أوليانوف عن قناعته بأن "هناك حاجة لنوع من خارطة الطريق لاحياء الاتفاق النووي، وتحديد كيفية تحقيق كل شيء خطوة بعد أخرى.

وعقد الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي بمشاركة 35 عضوا بینما كان ايران والاتفاق النووي يتصدران محاور الاجتماع.
مصدر : وكالات
رقم : 919970
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