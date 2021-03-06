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السبت 6 آذار 2021 ساعة 13:02

روحاني يحذر من التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا

روحاني يحذر من التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا

وقال الرئيس روحاني اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة مرض كورونا: انه ما عدا محافظة خوزستان وجزءا من محافظة جهارمحال وبختياري فان الاوضاع في سائر المحافظات جيدة نسبيا، ووفقا للتقارير الواصلة من المحافظات فان خط الوفيات ثابت كما ان خط الاصبات ثابت تقريبا في غالبية المناطق، وهو مؤثر جيد ودليل على الجهود المبذولة من قبل جميع المعنيين.

واشار الى زيادة انشطة المواطنين على اعتاب عيد النوروز وكذلك احتمال زيادة السفر خلال ايام العيد، اعتبر انه من الافضل عدم القيام بالسفر الا لحال الضرورة وذلك توخيا للاصابة بكورونا وقال: ان الذين يسافرون اضطرارا او لضرورة ما يتوجب عليهم المزيد من الالتزام بالشروط الصحية لان القيام بالسفر والتهاون في الالتزام بالتوصيات سيدخلنا في الموجة الرابعة بالتاكيد مما سيخلق لنا الكثير من المشاكل.

واشار الى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واضاف: ان السفر للمدن ذات الحالة الحمراء والبرتقالية محظور وستقوم قوى الامن الداخلي بواجبها في هذا الصدد.
رقم : 919995
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