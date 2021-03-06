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السبت 6 آذار 2021 ساعة 14:35

ايران تحذر من عواقب اي خطوة خاطئة من قبل الكيان الصهيوني

ايران تحذر من عواقب اي خطوة خاطئة من قبل الكيان الصهيوني
وفي رسالة بعثها الجمعة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش وكذلك رئيس مجلس الامن الدولي، رفض تخت روانجي اتهام الكيان الصهيوني لايران بانها المنفذة للهجوم الاخير على سفينة اسرائيلية في خليج عمان، واعتبر هذا الاتهام بانه لا اساس له.

واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان هذا الحادث يحمل كل خصائص عمليات معقدة منفذة من قبل لاعبين يتابعون سياساتهم الشريرة واهدافهم اللامشروعة.

واشار الى تهديدات الكيان الصهيوني قائلا: ان كيان "اسرائيل" يسعى يائسا عبر توجيه الاتهام لايران والايحاء بالمظلومية حرف الانظار عن جميع ممارساته الشريرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ودعا تخت روانجي المجتمع العالمي لليقظة تجاه تهديدات الكيان الصهيوني وجرائمه وممارساته الوحشية خاصة احتلال فلسطين، محذرا كذلك من المغامرات العسكرية المستمرة لهذا الكيان في منطقة الشرق الاوسط غير المستقرة.

واكد تخت روانجي بانه يجب تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية جميع اعماله اللاقانونية والمتهورة وان يتم تذكيره بانه سیكون مسؤولا عن جميع عواقب اي خطوة مبنية على خطأ في الحسابات.
مصدر : وكالات
رقم : 920015
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