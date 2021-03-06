روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق

واعتبر روحاني بحسب بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية إن "حجز الأموال الإيرانية في البنوك العراقية خلال القانون"، مضيفاً إنه "تم تجميد مليارات الدولارات من العملات الأجنبية المملوكة لإيران في البنوك العراقية".



وأضاف روحاني "رغم الوعود المتكررة من قبل المسؤولين العراقيين، لم يتم الإفراج عن الموارد المملوكة لإيران، ونؤكد على الإفراج الفوري عن هذه الموارد".



ووصف الرئيس الإيراني وجود القوات الأمريكية في المنطقة بما في ذلك العراق، بأنه "مزعزع للاستقرار ومثير للقلق"، وقال "لقد لعب الأمريكيون دائمًا دورًا مدمرًا في المنطقة، كما أن تسريع قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد قد يؤدي إلى السلام والاستقرار".



وأوضح روحاني إن "مشاكل وقضايا المنطقة يجب أن تحلها دول المنطقة، وأن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في هذا المجال من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والطمأنينة".



من جهته، نقل بيان الرئاسة الإيرانية عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تقديم "الشكر للجمهورية الإسلامية على مساعدتها في إرساء الأمن والاستقرار في العراق".



ووصف الكاظمي بحسب البيان الإيراني العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها غير شرعية وقاسية، وقال: "لحسن الحظ مع التغييرات في الحكومة الأمريكية تم تهيئة ظروف جديدة للتعاون بين الدول، وسيبذل العراق جهوده لرفع العقوبات عن إيران بشكل كامل".



كما أعلن رئيس الوزراء العراقي عن تشكيل لجنة خاصة في البلاد لتسهيل عملية عبور البضائع بين البلدين.



وكان مصطفى الكاظمي، زار في 21 يوليو/ تموز 2020، العاصمة طهران، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه للمنصب في آيار/ مايو الماضي.



وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن موارد إيرانية الموجودة في البنك التجاري العراقي، وأنه قد تم إجراء عدة صفقات".



وتشير التقارير الإيرانية إن ديون الحكومة العراقية لإيران تبلغ 6 مليارات دولار أغلب تعود لصادرات الكهرباء والغاز لإيران، ويقول مسؤولون حكوميون إيرانيون إن "الضغوط الأمريكية" على العراق حالت دون تحويل العمليات المصرفية للأموال.



وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال في زيارة قام بها إلى طهران في 27 من فبراير/شباط الماضي، إن "حكومة بلاده ستدفع الديون التي بذمتها للحكومة الإيرانية".