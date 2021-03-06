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السبت 6 آذار 2021 ساعة 19:47

سوريا.. إعلان الانتقال إلى خطة الطوارئ لمواجهة كورونا

سوريا.. إعلان الانتقال إلى خطة الطوارئ لمواجهة كورونا
كما تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة نظراً لتطور أوضاع الإصابات بكورونا مراجعة مديري المشافي لخطة الاستيعاب الحالية لصالح مرضى كورونا ووضع خطة لاستيعاب كل الإصابات في مختلف الأقسام وخاصة الحرجة منها التي تتطلب عناية خاصة ودعم أكسجة وتقديم ما يلزم للحيلولة دون إحالة هذه الحالات إلى مشاف أخرى.

ولفتت الوزارة في تعميمها إلى إمكانية الانتقال إلى خطة الطوارئ “بي” “التوسع بعدد أسرة قسم العزل ضمن المشفى وبعدد الأسرة المخصصة للعناية والحالات الحرجة من مرضى جائحة كورونا” وذلك بحسب نسبة إشغال أسرة العزل وأسرة العناية في المشفى إلى جانب تدريب كوادر احتياطية للعمل في أقسام العزل لاستيعاب الزيادة في عدد الحالات المراجعة والمشتبهة.

وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أهمية متابعة عمل العيادات الخارجية لرصد زيادة عدد المراجعين من الحالات التنفسية أو المشتبهة وتوثيقها مؤكدة على مراجعة خطة تأمين الأوكسجين وتأمين المصادر البديلة والاحتياطية.

وشددت الوزارة على القيام بالمتابعة اليومية والمباشرة لنقطة الاتصال بين كل مشفى مع غرفة الطوارئ بكل ما يتعلق من تحديث البيانات اليومية.

وأعلنت وزارة الصحة في الـ 23 من شباط الماضي عن رصد ازدياد بعدد حالات المراجعين لأقسام الإسعاف في المشافي بكل المحافظات ممن يعانون أعراضاً تنفسية مشتبهة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 920055
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