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السبت 6 آذار 2021 ساعة 19:50
فورين بوليسي:

بايدن يستعين بـ”محاربين قدامى” لإدارة سياسته للشرق الأوسط

بايدن يستعين بـ”محاربين قدامى” لإدارة سياسته للشرق الأوسط
وأكد التقرير أن ​​المسؤولين الجدد سيديرون السياسة الأميركية في بعض أصعب الأزمات حول العالم، لكن من المرجح أن يستمر الشرق الأوسط في الاستحواذ على اهتمام الفريق، خاصة أنه يسعى إلى "إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية"، ويحاول التوسط في السلام في اليمن الذي مزقته الحرب.

ونقل موقع المجلة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن 7 مسؤولين جددا انضموا إلى فريق الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي، وسيقدمون تقاريرهم إلى بريت ماكغورك، منسق المجلس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسينضم إلى مجلس الأمن القومي “المحاربون القدامى” في وزارة الخارجية: سام باركر مديرا لشؤون إيران، وزهرا بيل مديرة للعراق وسوريا، وماكس مارتن في لبنان والأردن، كما ينضم جوش هاريس، المسؤول في وزارة الخارجية الذي شغل منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إلى المجلس للتعامل مع قضايا شمال أفريقيا.

وقد خدم باركر وبيل تحت قيادة ماكغورك في المدة التي قضاها مبعوثا رئاسيا خاصا للتحالف ضد داعش الإرهابي في عهد الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، وهي الوظيفة التي استقال منها عام 2018 بعد أن أعلن ترامب فجأة انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
مصدر : وكالات
رقم : 920057
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