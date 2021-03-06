الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 آذار 2021 ساعة 20:08

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 6-3-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 6-3-2021
وافادت مصادر طبية إن مستشفيات مأرب استقبلت يوم الجمعة ما لا يقل عن 100 قتيل وجريح من مرتزقة العدوان من جبهتي الكسارة والمشجح لقوا مصرعهم أثناء عملية هجومية واسعة لقوات الجيش واللجان الشعبية.

وأكدت المصادر مقتل 20 مرتزق من مرتزقة شبوة وأبين وعدد كبير من الجرحى اليوم الجمعة في مواجهات عنيفة في جبهة الكسارة بمأرب.

وبينت المصادر تعرض مرتزقة من الجنوب اليمني من شبوة وأبين لمذبحة كبيرة خلال مواجهات اليوم، مؤكداً استهداف طيران العدوان لمجاميع المنافقين في جبهة الكسارة بغارة جوية أسفرت عن مصرع أكثر من ١٢ منافق بين قتيل وجريح من تعزيزات منافقي العدوان من محافظة أبين.

وتحدثت مصادر إعلامية عن شنّ قوات تحالف العدوان السعودي، أكثر من ثلاثين غارة جوية على أكثر منطقة في مأرب خلال الـ 24 الساعة الماضية.

مصادر أخرى أكدت مصرع عدد من مرتزقة مأرب في جبهات غرب وشمال غرب مأرب معظمهم من منتسبي كتيبة الاستطلاع التابعة للمرتزقة في جبهة المشجح.

وكانت قد أفادت مصادر مطلعة عن خوض الجيش واللجان الشعبية اشتباكات في منطقة المحاجرة الوقعة خلف قرية الزور، بعد نجاحها في تنفيذ عملية هجومية واسعة حررت فيها قرية الروضة الواقعة جنوب جبل البلق الأوسط بالإضافة الى مناطق جبيلة في الضفة الجنوبية والجنوبية الشرقية لبحيرة سد مـأرب.

وكانت قوات الجيش واللجان قد تمكنت خلال اليوميين الماضيين من السيطرة على سلسلة المرتفعات الجبلية التي تسبق قرية الروضة بالأضافة الى توسيع دائرة السيطرة على السد من الناحية الشمالية بصرواح غرب المحافظة، بعد تكبيد قوى المرتزقة خسائر فادحة في العدة والعتاد.
 
رقم : 920061
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المراسلة معصومة فروزان
6 آذار 2021
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
6 آذار 2021
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
6 آذار 2021
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
5 آذار 2021
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
5 آذار 2021
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
5 آذار 2021
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
5 آذار 2021
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
5 آذار 2021
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
5 آذار 2021
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
4 آذار 2021
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
4 آذار 2021
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
4 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟