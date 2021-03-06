أبرز التطورات على الساحة اليمنية 6-3-2021

وافادت مصادر طبية إن مستشفيات مأرب استقبلت يوم الجمعة ما لا يقل عن 100 قتيل وجريح من مرتزقة العدوان من جبهتي الكسارة والمشجح لقوا مصرعهم أثناء عملية هجومية واسعة لقوات الجيش واللجان الشعبية.



وأكدت المصادر مقتل 20 مرتزق من مرتزقة شبوة وأبين وعدد كبير من الجرحى اليوم الجمعة في مواجهات عنيفة في جبهة الكسارة بمأرب.



وبينت المصادر تعرض مرتزقة من الجنوب اليمني من شبوة وأبين لمذبحة كبيرة خلال مواجهات اليوم، مؤكداً استهداف طيران العدوان لمجاميع المنافقين في جبهة الكسارة بغارة جوية أسفرت عن مصرع أكثر من ١٢ منافق بين قتيل وجريح من تعزيزات منافقي العدوان من محافظة أبين.



وتحدثت مصادر إعلامية عن شنّ قوات تحالف العدوان السعودي، أكثر من ثلاثين غارة جوية على أكثر منطقة في مأرب خلال الـ 24 الساعة الماضية.



مصادر أخرى أكدت مصرع عدد من مرتزقة مأرب في جبهات غرب وشمال غرب مأرب معظمهم من منتسبي كتيبة الاستطلاع التابعة للمرتزقة في جبهة المشجح.



وكانت قد أفادت مصادر مطلعة عن خوض الجيش واللجان الشعبية اشتباكات في منطقة المحاجرة الوقعة خلف قرية الزور، بعد نجاحها في تنفيذ عملية هجومية واسعة حررت فيها قرية الروضة الواقعة جنوب جبل البلق الأوسط بالإضافة الى مناطق جبيلة في الضفة الجنوبية والجنوبية الشرقية لبحيرة سد مـأرب.



وكانت قوات الجيش واللجان قد تمكنت خلال اليوميين الماضيين من السيطرة على سلسلة المرتفعات الجبلية التي تسبق قرية الروضة بالأضافة الى توسيع دائرة السيطرة على السد من الناحية الشمالية بصرواح غرب المحافظة، بعد تكبيد قوى المرتزقة خسائر فادحة في العدة والعتاد.

