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السبت 6 آذار 2021 ساعة 20:17

أنقرة تعلن عن "تطور هام للغاية" في علاقات تركيا مع مصر

أنقرة تعلن عن "تطور هام للغاية" في علاقات تركيا مع مصر
وقال أكار، خلال كلمة ألقاها اليوم السبت: "احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب يعتبر تطورا هاما للغاية وننتظر استمرار ذلك".

وأضاف أكار، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة".

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية لعزل الجيش المصري لمحمد مرسي من رئاسة مصر وعدم اعتراف أنقرة بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.
مصدر : وكالات
رقم : 920063
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