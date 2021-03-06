مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين بالضفة المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا مزارعين خلال وجودهم في أراضيهم بقرية كيسان لتندلع مواجهات تدخل فيها جنود الاحتلال لحماية المستوطنين، وإجبار المواطنين على مغادرة أرضهم تحت تهديد السلاح.



وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال: إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اعتدوا على عدد من المزارعين أثناء زراعتهم أرض المواطن أيوب يوسف عبيات جنوب غرب القرية، التي تقام على أراضيها مستوطنة "ايبي هناحل".



وفي بلدة بورين -جنوب مدينة نابلس- هاجمت مجموعة من المستوطنين منزلا في المنطقة الشرقية من البلدة.



وذكرت مصادر محلية أن شبان بورين هرعوا للتصدي للمستوطنين الذي هاجموا المنزل انطلاقاً من مستوطنة يتسهار.



وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب الشبان.



في الأثناء، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، شابا فلسطينيا بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة "مستعربين" اعتقلت الشاب أحمد عبد اللطيف زيود (26 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.



وسبق أن تعرض الشاب أحمد زيود للاعتقال عام 2018 من قوات خاصة من الاحتلال أثناء وجوده في بلدة برطعة الواقعة داخل جدار الفصل والتوسع العنصري.



وتلجأ قوات الاحتلال إلى القوات الخاصة (المستعربين) والتنكر بالزي المدني لتنفيذ عمليات الاعتقال في بعض المدن والقرى في الضفة الغربية.