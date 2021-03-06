الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 آذار 2021 ساعة 20:20

لبنان.. دياب يهدد بالاعتكاف عن تصريف الاعمال

لبنان.. دياب يهدد بالاعتكاف عن تصريف الاعمال
وذكر بان الظروف الاجتماعية تتفاقم والظروف السياسية تزداد تعقيدا ولا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف لحكومة تصريف الاعمال، ونحن لم نتقاعس بدورنا في تصريف الاعمال وفق ما يسمح به الدستور، واليوم يجب العمل لتشكيل حكومة جديدة لاستكمال الاصلاحات التي بدأت به حكومتنا.

واوضح بان هناك من يطالب حكومة تصريف الأعمال بالعمل بشكل طبيعي، وهناك من يطالبها بالإلتزام بعملها في تصريف الاعمال، والحكومة ستبقى ملتزمة بتصريف الاعمال فقط. واعتبر بان الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي للضغط نحو تشكيل الحكومة.

واكد بانه "لا حل الا بتشكيل حكومة جديدة، ولا حلّ للأزمة الاجتماعية من دون حلّ الأزمة المالية، ولا حلّ للأزمة المالية من دون استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق النقد من دون إصلاحات ولا إصلاحات من دون حكومة جديدة". متسائلا "ما نفع "الخناق السياسي والحزبي" على وزير بالناقص او بالزايد اذا الوطن انهار؟ لبنان بخطر والحل بتشكيل حكومة جديدة".
رقم : 920065
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المراسلة معصومة فروزان
6 آذار 2021
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
6 آذار 2021
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
6 آذار 2021
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
5 آذار 2021
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
5 آذار 2021
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
5 آذار 2021
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
5 آذار 2021
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
5 آذار 2021
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
5 آذار 2021
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
4 آذار 2021
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
4 آذار 2021
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
4 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟