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السبت 6 آذار 2021 ساعة 22:17

لليوم الخامس.. الاحتجاجات اللبنانية على الاوضاع المعيشية مستمرة

لليوم الخامس.. الاحتجاجات اللبنانية على الاوضاع المعيشية مستمرة
ويأتي ذلك مع بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية نحو 10500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، حيث يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

وطالب البعض بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وطالب البعض الآخر بالنزول إلى الشارع والاحتجاج، واجتاحت آراء اللبنانيين ودعواتهم للتظاهر موقع "تويتر"، مستخدمين "هاشتاغ" #لبنان_ينتفض.

هذا وقبل أيام، كسر الدولار الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8000و 8500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، في الأسابيع الماضية.

وقالت مديرية التحكم المروري، إن طريق جسر الرينغ تم إغلاقه على الجانبين من قبل المحتجين، كما أغلقت طرق نهر الموت، وعالية في بيروت.

ويواصل محتجون آخرون خروجهم إلى الشوارع في مدن طرابلس بالشمال، وصيدا في الجنوب، والبقاع في الشرق.

وعمد المحتجون إلى إحراق الإطارات المطاطية في تلك الطرق، ما تسبب في وقف حركة السير عبرها.

كما شهدت تلك المدن، تهافتا كبيرا على شراء الحاجيات والمواد الغذائية المدعومة (الحليب، الزيت وغيره)، وفق الشهود.

والثلاثاء الماضي، عادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان، وسط هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتلامس للمرة الأولى حاجز 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.

وكانت قد شهِدَت عددٌ كبير من المناطقِ اللبنانية تحركاتٍ شعبيةً واسعة، احتجاجاً على تدهورِ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيارِ سعرِ صرفِ الليرةِ اللبنانية مقابل الدولار بصورةٍ كبيرة


وركزَ المحتجون على قطعِ الشوارع الرئيسية وطرقِ السفر بين المحافظات مستخدمين الإطاراتِ المطّاطيةَ المشتعلة وصناديقَ النُفاياتِ والأحجارَ الأسمنتية والعوائقَ المختلفة وردّدَ المحتجون هُتافاتٍ منددةً بتردي الأوضاعِ المعيشية بصورةٍ كبيرة، ومن بينِها الانقطاعُ الممتدُ للكهرباء، وانهيارُ الليرة اللبنانية الذي ساهمَ في الارتفاعِ الكبير لأسعارِ السلع الأساسية، وأكد المحتجون أنّ أوضاعَهم المعيشية تدهورت بصورةٍ كبيرة بلغت حدَّ عدمِ قدرتِهم على توفيرِ احتياجاتِهم الأساسية.

و شهدت عدة مناطق في لبنان و لاسبما في بيروت قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة مما تسبب بزحمة سير خانقة و شلل في تحركات الناس ما أحدث حالة تذمّر وغضب لدى المواطنين وطلب النجدة من القوى الأمنية، فيما حاول آخرون فتحها بالقوة ما أدى الى توتر بين الطرفين.

 
رقم : 920077
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