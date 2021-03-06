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السبت 6 آذار 2021 ساعة 22:29
الفصائل الفلسطينية تتوجه قريبا إلى القاهرة لمناقشة ملف الانتخابات
وأوضح المصدر أن الاجتماع سيناقش ملف انتخابات المجلس الوطني المقبلة وملف منظمة التحرير.
وأضاف أنه تم تحديد 16 مارس موعدا للاجتماع و"التحضيرات جارية لعقده".
مصدر :
وكالات
رقم :
920082
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