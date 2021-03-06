الفصائل الفلسطينية تتوجه قريبا إلى القاهرة لمناقشة ملف الانتخابات

اسلام تايمز (فلسطين) - صرح مصدر فلسطيني مشارك في لقاءات الفصائل الفلسطينية، أن الاجتماع المقبل للفصائل والذي ستحتضنه العاصمة المصرية القاهرة قد تحدد موعده في 16 مارس الجاري.