الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 آذار 2021 ساعة 22:33

الى عائض القرني.. "جهاد الوهابية" ضد المسلمين حصراً

الى عائض القرني.. "جهاد الوهابية" ضد المسلمين حصراً
يبدو ان هدف الانتحاريين الذين يريد القرني تجنيدهم هذه المرة، ليس العراق ولا سوريا ولا اليمن ولا لبنان، بل أمريكا!!، التي تجرأت وكشفت عن تورط ابن سلمان بقتل خاشقجي، الامر الذي الهب مشاعر القرني فكتب قصيدة يقول فيها:

"انت عندك شعب ما يخشى المخاطر

حين تامرْ البطل فينا اذا نادى الخطر جاك انتحاري

ازهم الشعب السعودي للوغى ويجيك طايرْ

نجلب الارواح في يوم الخطر والكل داري

حن حزامك يا محمد وقت ما تعمى البصايرْ

جدك اللي بايعوه اجدادنا وقت التباري".

يبدو ان عائض القرني نسي في فورة غضبه، ان فتاوى الوهابية في التفجير والقتل والذبح والسلب والصلب والنهب، خاصة بالمسلمين حصراً، لذلك بدأت الاصوات تتعالى من ان "ولي امره" ابن سلمان، غاضب على "جهاد" الاخير ضد الامريكيين، وانه قد يعيده الى السجن مرة اخرى، بجريرة استخدام الوهابية في غير محلها.

ويبدو ايضا ان هذه الاصوات كانت حقيقية، حيث تداولت حسابات سعودية معارضة، أنباء غير مؤكدة عن استدعاء السلطات السعودية، للداعية الوهابي التكفيري و"الصحوجي" سابقا، و"المعتدل والوسطي" لاحقا، والوهابي والسلفي مرة اخرى، عائض القرني، بعد نشره القصيدة، وتجييشه للانتحاريين ضد بايدن!!.

ولاة الامر لا يغفرون لدهاقنة الوهابية، استخدام "دين محمد بن عبدالوهاب" خارج الجغرافيا الاسلامية، فبضاعة التكفير والاتهام بالشرك والبدع خاصة بالمسلمين، ولا معنى لها ولا موضوع في "بلاد الكفار" من امريكا وصهاينة، لذلك السيف الوهابي يجب ان يقطر من دماء المسلمين فقط، واذا ما سالت قطرة من غير دماء المسلمين على حد هذا السيف، فانه سيتحول الى سيف ارهابي لابد من كسره، وهذه الحقيقية هي التي تؤكد مباركة جميع مشايخ الوهابية في السعودية، لايوجد استثناء واحد، للقتل والذبح والتفجير والسلب والاغتصاب والنهب، في العراق وسوريا واليمن ولبنان وافغانستان وباكستان وغيرها، بينما تراهم دون استثناء ، يكفرون كل من يحارب امريكا والصهيونية، ويحرمون على المسلمين الدعاء لهم.
رقم : 920083
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المراسلة معصومة فروزان
6 آذار 2021
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
6 آذار 2021
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
6 آذار 2021
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
5 آذار 2021
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
5 آذار 2021
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
5 آذار 2021
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
جمعية العمل البحرينية: التعاون مع الصهاينة لن ينقذ أمراء الخليج من غضب الشعوب
5 آذار 2021
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
فصائل المقاومة العراقية: عملياتنا ضد الاحتلال الأمريكي مستمرة
5 آذار 2021
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
زعيم عصائب أهل الحق: ضربات السفارة الأمريكية تتم بأياد عراقية وبتوجيه اسرائيلي
5 آذار 2021
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
الرئيس روحاني: أنصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة معهم
4 آذار 2021
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
عين الأسد والصواريخ الثأرية العراقية
4 آذار 2021
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
4 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
جزيرة سواكن السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟