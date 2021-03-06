مسيرة بالحديدة للتنديد باحتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية

وردد المشاركون في المسيرة والوقفة الاحتجاجية، الشعارات والهتافات والصرخات المنددة بالممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان بقيادة أمريكا، واستمرار القرصنة البحرية واحتجاز اكثر من 13 سفينة تحمل المشتقات النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة، وما يقابل هذه الممارسات من صمت مخزي ومعيب للمجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب اليمني، معتبرين ذلك مشاركة في العدوان على اليمن.



مؤكدين أن الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية انتهاك سافر لكافة القوانين الدولية والإنسانية، مشيرين إلى أن أمريكا هي من تقتل الشعب اليمني وأن الحصار جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.



ولفتوا إلى أن ست سنوات من العدوان المتواصل كفيلة ببيان مظلومية الشعب اليمني التي تستنكرها الفطرة الإنسانية وتجرمها القوانين الدولية.



وحملوا مبعوث الأمم المتحدة وأمريكا وبقية دول العدوان المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار والآثار والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار.



وطالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف إنساني من خلال فك الحصار واطلاق سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدواء وفتح شامل للأجواء اليمنية أمام الرحلات الدولية والإنسانية.



وجددوا التأكيد على الصمود والثبات واستمرار التحرك في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة حتى تحقيق النصر.



وفي الوقفة الاحتجاجية والمظاهرة الغاضبة لفت محافظ المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، إلى أن السلام لن يكون بالتصريحات والبيانات الإعلامية، ولكن بالإيقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار ووقف كافة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وأوضحا أن ما تروج له دول العدوان من شعارات زائفة عن مراعاتها للجانب الإنساني تضليل خبيث للتغطية على حصارها الظالم للشعب اليمني.



وأشارا إلى أن أكبر مساعدة يمكن تقديمها من الأمم المتحدة والعالم الحر للشعب اليمني تتمثل في ايقاف العدوان ورفع الحصار.



وثمنا صمود أبناء المحافظة ودعمهم المتواصل للجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.



ودعا قحيم والبشري كل أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني والضغط على دول العدوان لإيقاف حربها العدوانية ورفع الحصار.



وأشار بيان صادر عن المسيرة والوقفة التي حضرها وكلاء المحافظة وشاركت فيها مختلف اطياف وشرائح المجتمع السياسية والاجتماعية والاكاديمية ومسؤولي المكاتب الخدمية والتنفيذية والسلطة المحلية والاشرافية إلى ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات وما يفرضه من حصار فاقم من معاناة ملايين اليمنيين.



وحمل الأمم المتحدة مسئولية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها تحالف العدوان واستمراره في القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية.



وندد البيان بصمت المجتمع الدولي والشعوب العربية والإسلامية إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار .. مطالبا أحرار العالم والمنظمات الدولية الإنسانية بالضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعوديلإيقاف عدوانه ورفع الحصار.



وبارك البيان انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات سيما جبهة مأرب، وأهاب البيان المغرر بهم الى العودة إلى جادة الصواب والانحياز للصف الوطني، خاصة بعد تكشف مشاريع العدوان وأهدافه الخفية في تمزيق الوطن والسيطرة على مقدراته ونهب خيراته.



كما دعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى المزيد من التلاحم والإصطفاف واستمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح لمواجهة العدوان وكسر شوكته.