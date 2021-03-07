روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات

وانتقد روحاني الإتحاد الأوروبي لعدم الإلتزام بتعهداته في الإتفاق النووي، مضيفاً "إن الجمهورية الإسلامية هي الطرف الوحيد الذي نفذ التزاماته ويربط احياء الإتفاق برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران".



وقال روحاني إن "جميع أعضاء الاتفاق النووي مطالبون بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231"، معتبراً إن "على الدول الأوروبية أن تنهي حالة تقاعسها تجاه الاتفاق النووي".



وفي إشارة إلى بدء إيران في تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي بناءً على قرار البرلمان، شدد روحاني: "على الرغم من تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، لا تزال إيران مصممة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بواجباتها".



من جهته، أكد الوزير الإيرلندي أن خروج ترامب من الإتفاق كان خطأً تاريخياً، مبيناً إن "الإدارة الأمريكية الجديدة عازمة على العودة اليه والظروف الجديدة تشكل فرصة مناسبة للتفاوض والحوار ولابد من استثمارها".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني اليوم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتأتي زيارته في ضوء القرار الأخير لحكومة دبلن بإعادة فتح سفارتها في طهران.



