إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن المصدر المسؤول الذي وصفته بالمطلع دون الكشف عن هويته قوله "إن التفسير الغربي عن تصريحات الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن الخطة الجديدة خاطئ ولا توجد خطة للتفاوض مع واشنطن".



ووفقاً للمصدر فإن "مبدأ الخطوة مقابل الخطوة والعودة المتزامنة للاتفاق النووي لبدء التفاوض مع الولايات المتحدة تم رفضه من قبل كبار المسؤولين في إيران ولا تفاوض مع واشنطن قبل رفع العقوبات عن إيران".



وتابع المسؤول الإيراني "لن تعقد أية مفاوضات بين واشنطن وطهران حتى رفع الحظر الأمريكي الكامل عن إيران".



وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، كبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي، "لو كانت الولايات المتحدة جادة فعلا في ادعاءاتها وتريد العودة الى الاتفاق النووي، فعليها العودة الى الاتفاق الذي خرجت منه والغاء كل العقوبات التي فرضتها ادارة ترامب، لتعود الجمهورية الاسلامية ايضا الى جميع التزاماتها النووية".



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قال في لقائه مع قناة سي إن إن الأمريكية في الأول من فبراير/شباط، الماضي، مقدماً حلاً للنزاع الأمريكي الإيراني، الذي يدور حول من يعود أولاً إلى الصفقة النووية، "إن هناك آليات تسمح بما يسمى العودة المتزامنة، والتنسيق عودة كل من الطرفين، بضمانة أوروبية، ليكون هذا حلاً لحالة الجمود الدبلوماسي التي أحاطت بالاتفاق النووي".



وتواجه إيران عقوبات أمريكية واسعة في مختلف المجالات منذ إنسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في آيار/مايو 2018.