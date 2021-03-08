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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 09:11

روسيا تعلن استعدادها للتعاون من أجل إحياء الاتفاق النووي

روسيا تعلن استعدادها للتعاون من أجل إحياء الاتفاق النووي
وكتب اوليانوف ،في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الاحد، مخاطبا مكتب الممثلية الاميركية في فيينا: مرحبا بالشركاء الاميركيين. روسيا على استعداد للتعاون مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي لاحياء الاتفاق على وجه السرعة.

وكانت الممثلية الاميركية بمكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا قد كتبت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان الولايات المتحدة وفي اطار التنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها على استعداد لاستئناف الجهود الدبلوماسية البناءة للوصول الى العودة المتبادلة لتنفيذ الاتفاق النووي الذي يعد منجزا رئسيسيا للدبلوماسية متعددة الاطراف.

وكان اوليانوف قد وصف في تغريدة اخرى يوم الاحد تخلي الترويكا الاوروبية عن طرح مشروع قرار مناهض لايران في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه اجراء منطقي وعقلاني.

وكتب المندوب الروسي: في الاجواء المحيطة يتم بث الكثير من المعلومات السلبية الا ان الحقيقة ليست سيئة مثلما يتم تصويرها.

واضاف: على سبيل المثال فان الترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) تخلت عن تقديم مشروع القرار الغريب حول ايران لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يدل على تغلب العقل السليم.

وتابع اوليانوف: اننا نامل بان يتغلب المنطق والعقل السليم في سائر الامور الحيوية ايضا.

واشار الى انه تمت الحيلولة دون تصعيد التوتر حول قضية ايران في مجلس الحكام، وقال انه سيتم تركيز الجهود الدبلوماسية على احياء الاتفاق النووي مستقبلا.
مصدر : وكالات
رقم : 920270
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