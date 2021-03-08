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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 09:48

البابا يعد بدعم ملف إعمار الموصل

البابا يعد بدعم ملف إعمار الموصل
وقال الجبوري ان اختيار الاماكن التي زارها البابا في الموصل كانت بالتنسيق مع رجال الدين المسيحيين، لافتا الى ان اهالي الموصل باجمعهم اصبحوا رافضين لفكر "داعش" الارهابي، ما جعل الامن مستقر في المحافظة.

واضاف محافظ نينوى انه تم اتخاذ اجراءات بالتنسيق مع الاهالي لتامين زيارة البابا، وكنا مطمئنين بنجاح الزيارة الى الموصل، مبينا ان زيارة البابا بعثت رسائل للعالم من اجل اعمار الموصل.

واشار الجبوري الى ان البابا تعاطف مع حجم الدمار ووعدنا بانه سيكون داعما لاعمار الموصل، مؤكدا ان الحكومة المحلية في محافظة نينوى ليس لديها امكانية لرفع حجم الانقاض من المدينة القديمة.

ودعا الجبوري الحكومة الى تخصيص جهد آلي من المحافظات لمدة شهرين لرفع الانقاض من مدينة الموصل القديمة، مبينا ان هناك انقاضا لبنايات ملك خاص ورفعها يحتاج الى قرار.

واوضح محافظ نينوى ان المرجعية الرشيدة فاتحت مجلس الوزراء بشان دعم محافظة نينوى، داعيا الحكومة والبرلمان الى النظر لملف التعويضات في نينوى.
مصدر : وكالات
رقم : 920278
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