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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 10:17

الشيخ صبري يدعو لشد الرحال للأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج

الشيخ صبري يدعو لشد الرحال للأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج
وشدد صبري على ضرورة نصرة المسجد الأقصى في كل المحافل، مؤكداً ضرورة مراعاة التقيد بالتعليمات الصحية والسلامة العامة؛ نظراً لتفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الشيخ صبري أن معجزة الإسراء والمعراج وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهي مرتبطة بعقيدة المسلمين، وأن من واجبهم استثمار هذه المناسبة للمرابطة وأداء الصلوات في المسجد الأقصى والمشاركة في حلقات الذكر وحضور الدروس التي تشرح حادثة إسراء الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماوات العليا.

وأشار صبري إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخراً تصعيداً ملحوظاً من اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته الطاهرة.

ونبه إلى أن الاحتلال يواصل شق الأنفاق أسفل الأقصى وحوله بدعم من الجمعيات التلمودية لتحقيق هدفهم في السيطرة عليه.

وناشد الشيخ عكرمة الدول العربية والإسلامية تعزيز صفوفهم وتكثيف جهودهم وتوحيد مواقفهم لصون المقدسات الدينية والأملاك الوقفية في مدينة القدس وفلسطين، ومواجهة الحملات العالمية المضادة للدين الإسلامي والعمل على نشر تعاليمه ومبادئه القائمة على الوسطية والمحبة والعدل.
رقم : 920285
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